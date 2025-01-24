Более 600 ям устранили в Химках с начала года

Специалисты дорожных служб устранили свыше 600 ям на дорогах и во дворах Химок с начала этого года. Активные работы бесперебойно проводят в каждом микрорайоне округа.

Резкий перепад температур этой зимой негативно сказался на состоянии дорог. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» в усиленном составе ежедневно работают над устранением повреждений.

«На данный момент у нас работает шесть бригад. Три из них вырезают и подготавливают ямы, еще три — кладут асфальт. Сейчас работаем в усиленном режиме», — отметил начальник отдела ремонта дорог муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» Дмитрий Пелагеин.

Дорожники работают парами, используя малую и крупную спецтехнику.

Сообщить о повреждении асфальта на проезжей части или во дворе жители округа могут самостоятельно в Telegram-канале главы Химок.