Более 600 ям отремонтировали в Истре с начала 2025 года

Несмотря на осенний период, в Истре продолжается активный ямочный ремонт дорог. С начала года силами МБУ «ДОДХИБ» уже устранено более 600 дефектов дорожного покрытия во дворах и на межквартальных проездах.

С начала осени для ремонта использовались современные материалы — холодный асфальт и рециклер. С их помощью отремонтирована 31 яма общей площадью 24,7 м² на улицах Босова (дома 7а, 17а, 14, 17в), Юбилейной, Советской, Урицкого, Почтовой, Генерала Белобородова, а также в деревне Черной на Европейской улице (дома 6 и 59).