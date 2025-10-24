Более 600 ям отремонтировали в Истре с начала 2025 года
С начала текущего года в муниципальном округе Истра ликвидировано более 600 ям во дворах и на межквартальных проездах. Работы ведутся специалистами МБУ «ДОДХИБ» в рамках содержания и ремонта дорожной инфраструктуры.
Несмотря на осенний период, в Истре продолжается активный ямочный ремонт дорог. С начала года силами МБУ «ДОДХИБ» уже устранено более 600 дефектов дорожного покрытия во дворах и на межквартальных проездах.
С начала осени для ремонта использовались современные материалы — холодный асфальт и рециклер. С их помощью отремонтирована 31 яма общей площадью 24,7 м² на улицах Босова (дома 7а, 17а, 14, 17в), Юбилейной, Советской, Урицкого, Почтовой, Генерала Белобородова, а также в деревне Черной на Европейской улице (дома 6 и 59).
Кроме ямочного ремонта, проведены работы по выравниванию дорожного полотна. Методом отсыпки щебнем устранены неровности на площади 45,5 м² на улице Ленина, улице 9 Гвардейской Дивизии, в микрорайоне Восточном на улице Белобородова, на улице Босова, а также в поселке Гидроузла имени Куйбышева на повороте к магазину «Сибирь».
Дополнительно в жилом комплексе «Роза Ветров» для укрепления покрытия уложена асфальтная крошка на площади 40 м².
Регулярный ямочный ремонт остается важной частью содержания городской инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и комфорт жителей муниципального округа.