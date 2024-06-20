Более 600 гектаров земли обработали от борщевика в Истре

В Истре более 600 гектаров обработано от борщевика Сосновского за первую волну борьбы с сорняком. Больше всего борщевика удалили на территории Ивановского, Ермолинского и Новопетровско-Ядроминского территориальных отделений.

Коммунальные службы используют в борьбе два метода: механический, то есть косят триммерами и выкорчевывают тракторами и химический — опрыскивают специальными гербицидами.

Кроме этого, в Подмосковье есть штрафы для владельцев частных домов, где зафиксированы произрастания борщевика на своей территории. Им могут предъявить взыскание от двух до пяти тысяч рублей. А для должностных лиц штраф составляет 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч до одного миллиона рублей.

Вторая волна борьбы с борщевиком Сосновского начнется с 21 июня.

Если вдруг вы где-то увидели этот сорняк или он вредит вашей жизни, то в городском округе Истра каждый день работает «горячая линия» по борьбе с борщевиком — 8 (991) 586-27-34. Все поступающие обращения, включая сообщения в мессенджере, принимаются в работу сотрудниками отдела экологии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».