Более 600 фасадов многоквартирных домов Подмосковья восстановили за июль

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 600 фасадов многоквартирных домовПодмосковья восстановили за последний месяц. Это не только улучшило облик зданий, но и помогло защитить их влаги, отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Такие работы относятся к категории текущего ремонта, а их стоимость уже включена в тариф на содержание общего имущества.

Чтобы продлить срок службы здания, управляющие организации обязаны регулярно осматривать фасады и своевременно устранять повреждения, включая трещины, сколы краски или отслоения облицовочных материалов.

В июне коммунальные службы под контролем инспекторов восстановили окрасочный слой и облицовку более чем на 600 фасадах многоквартирных домов региона.

Сообщить о повреждениях можно в свою управляющую организацию либо оформить заявку через портал ЕДС МО.