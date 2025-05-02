Более 600 энергетиков задействовали в восстановлении электричества в Подмосковье

Энергетики компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» продолжают восстанавливать электричество после сильного снегопада и ветра. В северной и северо-западной частях Подмосковья работают 216 бригад — это 629 специалистов и 249 единиц техники.
Чтобы быстрее вернуть свет, используют резервные источники питания. В разные округа уже доставили 129 мобильных генераторов, 77 из которых подключили. Дополнительные генераторы направили в Истру и Дмитровский округ.
Напомним, при отключении электричества или повреждении сетей, необходимо сообщить об этом по круглосуточному номеру «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20. Также можно написать в чат-бот Электра, или на позвонить на горячую линию «Мособлэнерго»: 8 (495) 995-00-99.
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