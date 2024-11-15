Более 600 дворов благоустроили в Подмосковье за год

В Московской области комплексно подходят к благоустройству дворов: устанавливают современные детские и спортивные площадки, озеленяют территорию, добавляют лавочки, урны, парковочные места, пешеходные дорожки и проезды. В этом году в Подмосковье преобразились 620 дворовых территорий.

«Важно, что сегодня мы применяем комплексный подход, когда весь двор полностью меняется. Здесь именно так и сделали. Обновили пешеходные зоны, места для парковок, освещение, поставили скамейки и урны. Все, о чем просили жители — сделано», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В рамках рабочей поездки в Балашиху спикер оценил благоустройство двора на Пролетарской улице, выполненное по программе «Формирование современной городской среды». Теперь это большое комфортное пространство. Только детская площадка и зона для воркаута занимают 300 квадратных метров. Всего на благоустройство территории потратили около десяти миллионов рублей.