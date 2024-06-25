Более 600 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Митино Дальнее»

Дольщики ЖК «Митино Дальнее» в Химках получают ключи от долгожданных квартир. Подписание документов и приемка жилья проходят в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков и Министерством жилищной политики Московской области.
Квартиры получили уже 644 дольщика, а общее количество будущих новоселов составляет 868 семей.
ЖК «Митино Дальнее» начинал возводить застройщик «Даналит», но не справился с обязательствами. В октябре 2020 года приняли решение достраивать жилой комплекс, а в марте 2021-го права на завершение работ передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Все восемь домов достроили и ввели в эксплуатацию в конце 2023 года.