Более 600 детей с нарушениями слуха осмотрели в НИКИ детства в этом году

С начала года специалисты центра сурдологии Научно-исследовательского клинического института детства проконсультировали 608 маленьких пациентов. Об этом пишет Министерство здравоохранения Московской области.

«В основном к нам приходят дети с задержкой речевого развития. В рамках приема мы проводим: осмотр ЛОР-органов, тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии, импедансометрию и другие обследования», — рассказывает врач-сурдолог НИКИ детства Лидия Мякинькова.

По результатам ставят диагноз, назначают лечение и приглашают на повторный прием. На нем уже проводится обследование методом слуховых вызванных потенциалов. Данная процедура происходит во сне и позволяет объективно оценить состояние слуха.

Врачи центра напоминают, чем раньше у ребенка диагностируют патологию слуха, тем быстрее можно начать лечение. Это поможет обеспечить нормальное развитие речи, мышления и других психомоторных навыков.