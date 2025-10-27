Более 600 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье в выходные

В минувшие выходные в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи првоели День открытых дверей. В рамках мероприятия скрининг прошли 614 жителей. У 23 из них заподозрили заболевания.

Как рассказали в региональном Минздраве, в рамках Дня открытых дверей в центрах провели бесплатное цитологическое обследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желез для женщин, а также ПСА-тест на рак простаты для мужчин.

«Регулярно проводим дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Не забывайте, что любое заболевание намного эффективнее поддается лечению, если оно выявлено на ранней стадии», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Узнать больше о системе онкологической помощи в Подмосковье можно по ссылке.