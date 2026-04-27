Более 600 человек приняли участие в акции «Диктант Победы» в Реутове

Реутов 24 апреля присоединился к международной акции «Диктант Победы». Принять участие в патриотическом проекте можно было на 15 площадках наукограда.

Одними из первых проверили свои знания о Великой Отечественной войне глава Реутова Алексей Ковязин и депутат Московской областной думы Тарас Ефимов. В акции также приняли участие сотрудники администрации, депутаты городского совета, ветераны боевых действий, педагоги и воспитанники образовательных и культурных учреждений и другие жители Реутова — всего более 600 человек.

Задания диктанта были разноплановыми: они касались важнейших битв и героев Великой Отечественной войны, знакового оружия и наград, а также художественно-культурных произведений о войне — фильмов, книг, песен военных лет. Отдельный блок посвящался теме специальной военной операции. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов — 15 с выбором варианта ответа и 10 заданий с кратким ответом. Время написания диктанта составляло 45 минут.

С каждым годом «Диктант Победы», организованный по инициативе партии «Единая Россия», объединяет все больше участников не только из России, но и из других стран.