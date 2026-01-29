Более 600 человек и 240 единиц техники вышли на уборку снега в Пушкинском

В округе продолжается борьба со снегопадом. Для уборки придомовых территорий задействованы 361 человек, 45 единиц техники и 19 ручных роторов. На дорогах, проездах и общественных территориях работают более 600 сотрудников муниципальных предприятий, 240 единиц техники и 47 ручных роторов.

Так как люди работают в сложных условиях и без перерыва, на предприятии «Пушкинского городского хозяйства» организовали полевую кухню.

Депутаты также принимают активное участие в борьбе со снегом. Так, 28 января Александр Бушев помогал расчищать спортивную площадку, а Николай Михайлин провел контроль утреннего выезда техники в МКУ «Софрино». Там на линиях работают 34 единицы техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и самосвалы. Автобусные остановки, лестницы и пешеходные переходы расчищают вручную 80 дворников.

Расстановкой машин по объектам руководила директор учреждения и, одновременно, окружной депутат Екатерина Потемкина.