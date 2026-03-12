Более 600 бутылок нелегального алкоголя изъяли в магазинах Подмосковья с января

В Подмосковье ведут постоянный мониторинг соблюдения требований при продале алкоголя. С начала года было проверено более 500 торговых точек и выявлено 66 нарушений.

Проверки в торговых точках проводят инспекторы Минсельхозпрода Подмосковья, сотрудники органов местного самоуправления и полиции.

Всего с начала года выявили 66 нарушений, по каждому из которых приняли меры. Так, один из случаев был связан с продажей спиртного после 23:00, еще один — с реализацией продукции в нестационарных объектах.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье запрещено продавать алкоголь рядом с социальными учреждениями. Минимальное расстояние от школ должно быть 100 метров, а от медучреждений — от 15 до 70 метров.

Всего с начала года было возбуждено 28 дел об административных правонарушениях.