Встреча администрации Чехова с жителями прошла в селе Стремилове

Администрация городского округа Чехов встретилась с жителями села Стремилова. Более 60 человек пришли на выездной прием.

Прием вели специалисты администрации округа, депутаты Совета депутатов, главный врач Чеховской больницы, а также руководители профильных подразделений и ресурсоснабжающих компаний. Жители Стремилова и окрестных населенных пунктов задавали вопросы по содержанию многоквартирного дома, медицинскому обслуживанию, благоустройству, строительству и ремонту дорог, освещению улиц и земельно-имущественным отношениям.

Администрация округа зафиксировала обращения, определила ответственных. Власти будут поддерживать постоянную связь с жителями. На некоторые вопросы удалось найти оперативное решение. Более сложные проблемы проработают отдельно и предоставят письменный ответ.

Напомним, помимо «выездных администраций», жители могут получить консультацию в территориальных отделах в селах Дубне, Новом Быте и Троицком.

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