Более 60% жителей Чехова прошли диспансеризацию в этом году

Промежуточные итоги диспансеризации и программы профобразования подвели на совещании в администрации Чехова. Так, свое здоровье уже проверили несколько тысяч жителей.

В рамках первого этапа жители проходят осмотры терапевта, гинеколога, сдают кровь на анализ, делают ЭКГ, флюорографию и маммографию. В рамках второго проводятся консультации специалистов по показаниям.

Пройти диспансеризацию могут жители с 18 до 39 лет раз в три года, после 40 лет — каждый год.

«К концу года диспансеризацию в Чехове должны пройти чуть более 70 тысяч человек. На данный момент обследовано 64% жителей», — сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

С августа жители Чехова также могут пройти проверку репродуктивного здоровья. Запись ведут через портал«Здоровье», чат-бота Дениса по телефону 122 или в поликлинике.

Также на совещании обсудили совместный проект администрации с Чеховской больницей. Он касается профессиональной ориентации школьников.

В нем в октябре поучаствовали ученики 10 класса профильного химико-биологического класса школы № 1. Они окунулись в медицинскую работу, побывали в приемном покое, отделении лучевой диагностики, хирургическом стационаре. Такие встречи будут проводиться в Чехове регулярно.

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