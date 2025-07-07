Более 60 жителей аварийных домов Подмосковья переселили за неделю

За неделю 65 человек переехали из аварийного жилья в новые квартиры в семи округах Подмосковья. Речь идет о Воскресенске, Истре, Коломне, Королеве, Красногорске, Солнечногорске и Ступине. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Всего расселили 16 аварийных квартир площадью почти 784 квадратных метра. Людям предоставили жилплощадь в новостройках или выплатили деньги за старые квартиры. В ведомстве уточнили, что за первый месяц действия программы по выдаче сертификатов на переселение подали более 500 заявлений от жителей 37 округов.

Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Узнать, как рассчитывается сумма сертификата и как его получить, можно по телефонам горячей линии Минстроя: 8 (926)-611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52 или 8 (925) 241-75-11.