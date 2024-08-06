Более 60 учебных заведений проверят в Реутове до 1 сентября

Приемка школ и детских садов перед новым учебным годом началась в Реутове. Специалистам предстоит проверить более 60 учебных заведений.

Специалисты проверят 10 школ с прикрепленными к ним детскими садами, 11 частных учебных заведений, а также два учреждения дополнительного образования. При этом обращать внимание будут не только на состояние помещений и территорий, но и на антитеррористическую защищенность, противопожарную безопасность, организацию питания и медобслуживания.

Тему обсудили на совещании с участием главы городского округа Реутов Филиппа Науменко. На нем также подняли вопрос о строительстве школы в микрорайоне 10А и капитальном ремонте детского сада.

«До 25 августа должен завершится капитальный ремонт детского сада школы № 1. Сегодня туда начали завозить оборудование и мебель, но работы там еще достаточно. Попросил ответственных усилить контроль», — добавил глава муниципалитета Филипп Науменко.

Учебной литературой полностью укомплектованы все школы, сейчас в них закрывают оставшиеся вакансии учителей.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность детей на подходах ко всем учебным заведениям.

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