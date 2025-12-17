Более 60 участков леса очистили от мусора в Истре с начала года

В лесничестве муниципального округа Истра отчитались о проделанной в этом году работе. Всего от бытового и строительного мусора очистили 65 лесных территорий.

Наиболее захламленные территории находились вблизи деревни Зеленково, поселка Октябрьской фабрики, а также сел Петровское, Сокольники и Дарна. Однако эта проблема еще сохраняется в зонах вблизи Центральной кольцевой автодороги.

Основной причиной подобных инцидентов являются люди. Многие свалки возникают из‑за недобросовестных или нелегальных транспортных компаний, которые вывозят строительный или крупногабаритный мусор не на предназначенные для этого полигоны, а в отдаленные участки леса, скрытые от камер видеонаблюдения. Всего сотрудники лесной охраны выявили 28 нарушений, причем 15 из них оперативно устранили собственными силами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.