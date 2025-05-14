Более 60 тысяч жителей Подольска прошли диспансеризацию с начала 2025 года

Жители Подольска для поддержания здоровья активно проходят диспансеризацию, с начала года на медицинских осмотрах уже побывали свыше 60 тысяч человек. Также в округе работает телеграм-чат «Подольск. Здоровье», где можно получить консультацию врачей.
Бесплатное обследование жители Подольска могут пройти во всех поликлиниках областной кинической больницы. Диспансеризацию проводят и на предприятиях, для этого выезжает специальная медицинская бригада. Также медосмотры организуют в Центре амбулаторной онкологической помощи во время Единых дней диспансеризации. Процедура доступна и в летнее время в парке имени Виктора Талалихина.
Отметим, если в течение года пациент посещал обследования, которые входят в первый этап диспансеризации, то результаты учитывают в диспансеризацию по умолчанию. На втором этапе проедут дополнительные осмотры для уточнения диагноза.
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