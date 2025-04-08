Более 60 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию с начала 2025 года

Горожане прошли комплексные обследования в городских поликлиниках. Все процедуры проводились с использованием современного оборудования и сопровождались консультацией специалистов.

С начала текущего года в Химках диспансеризацию прошли свыше 60 тысяч человек. Врачи провели обследования и дали пациентам индивидуальные рекомендации по состоянию здоровья.

В рамках диспансеризации проводится проверка работы сердца, флюорография, измерение артериального давления, веса и роста, а также лабораторные анализы. Все исследования выполняются на современном диагностическом оборудовании.

Результаты можно посмотреть в личном кабинете на портале «Здоровье» или обсудить с врачом в рамках телемедицинской консультации. При необходимости пациент получает направление на углубленное обследование.

Профилактические осмотры помогают своевременно выявлять возможные отклонения и улучшают общее состояние здоровья населения. Диспансеризация проводится в поликлиниках № 1–9 по будням с 08:00 до 20:00. Для прохождения обследования необходимы паспорт и полис ОМС. Записаться можно через портал «Госуслуги», по телефону 122 или напрямую в регистратуре.