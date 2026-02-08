Более 60 тысяч заявлений на выплату за уход за новорожденными поступило в Подмосковье

В 2025 году на портал госуслуг Московской области поступило более 60 тысяч заявлений на оформление выплаты для покупки средств по уходу за новорожденными. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

Выплату могут получить семьи, которые ранее не получали подарочный набор. Услуга доступна для родителей, чьи дети родились в Московской области не ранее 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 20 тысяч рублей.

Для оформления услуги необходимо авторизоваться на портале госуслуг через ЕСИА и заполнить заявление, указав данные о ребенке и банковские реквизиты. Заявление рассматривается в течение 7 рабочих дней. В случае положительного решения деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней.

Оформить услугу можно по ссылке: [портал госуслуг Московской области](https://uslugi.mosreg.ru/services/21133).