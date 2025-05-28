Более 60 тысяч цветов высадят на общественных пространствах Солнечногорска. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск» уже приступили к подготовке клумб.

За неделю на Советской площади высадят 10 тысяч петуний, пять тысяч цинерарий и 10 тысяч бархатцев. В ближайшее время цветы также появятся на клумбе возле мемориала в честь героев Солнечногорска. Ранее в преддверии Дня Победы у памятников высадили около 33 тысяч цветов.

«Высадка такого количества растений — это не только украшение города, но и создание приятной атмосферы для жителей и гостей муниципалитета. Также мы фокусируемся на мемориалах, где цветы становятся символом памяти и уважения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Всего в Солнечногорске в этом сезоне высадят около 61 тысячи цветов.