Более 60 тысяч цветов высадят на общественных пространствах Солнечногорска. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск» уже приступили к подготовке клумб.
За неделю на Советской площади высадят 10 тысяч петуний, пять тысяч цинерарий и 10 тысяч бархатцев. В ближайшее время цветы также появятся на клумбе возле мемориала в честь героев Солнечногорска. Ранее в преддверии Дня Победы у памятников высадили около 33 тысяч цветов.
«Высадка такого количества растений — это не только украшение города, но и создание приятной атмосферы для жителей и гостей муниципалитета. Также мы фокусируемся на мемориалах, где цветы становятся символом памяти и уважения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.
Всего в Солнечногорске в этом сезоне высадят около 61 тысячи цветов.
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