Более 60 тысяч цветов высадят на клумбах в Воскресенске в 2026 году

В теплицах муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» завершается подготовка рассады к весенне-летнему сезону. Параллельно ведется подготовка кустарников и хвойных растений.

Заместитель начальника участка озеленения Артур Индран пояснил, что однолетние культуры высевают весной, а к маю они уже дают цветок, который высаживают после последних заморозков. Есть и двулетники, например, виолы (анютины глазки), которые требуют более длительного цикла выращивания.

В 2025 году в городе украсили клумбы 63 тысячами цветов, включая 20 тысяч тюльпанов. В предстоящем сезоне объемы высадки планируют сохранить. Среди растений, которые будут в городе, — виолы, бегония, цинерария, сальвия и пеларгония. В этом году впервые появится целлозия перистая. Также высадят кориопсис, который хорошо проявил себя в прошлом сезоне.

Площадь питомника — 2,5 гектара. Для озеленения запланированы туи шаровидной и пирамидальной форм, снежноягодник, кизильник, дерен и клен Гиннала, который отличается яркой осенней окраской листвы.