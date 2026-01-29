Более 60 тысяч пациентов посетили за полгода новую поликлинику в Ленинском

С момента открытия в июле 2025 года новую поликлинику № 3 в деревне Сапроново Ленинского округа посетили более 60 тысяч жителей. Учреждение является структурным подразделением Видновской клинической больницы.

«Поликлиника оказывает помощь по основным терапевтическим и педиатрическим профилям. В ее составе работают диагностическое отделение, травмпункт, отделение профилактики и функциональной диагностики. Особое внимание уделяется диспансеризации и постановке на динамическое наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Ежедневно проводятся профилактические осмотры взрослого населения, а медицинские бригады выезжают для работы в детских садах и школах», — отметил главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов.

Современное шестиэтажное здание рассчитано на 750 посещений в смену и имеет изолированные входы для взрослых и детей. На сегодняшний день к поликлинике прикреплены 27 230 жителей, а ежедневно учреждение посещают около 300 человек.

Ранее сообщалось, что в новой поликлинике в жилом комплексе «Пригород Лесное», открывшейся в феврале 2025 года в Ленинском округе, за год медицинскую помощь получили более 170 тысяч взрослых и детей. За это же время к учреждению прикрепились 21 750 человек.