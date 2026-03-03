Более 60 студентов стали участниками проекта «Медиашкола» в Подольске

Образовательная программа проходила в городском округе впервые. За два дня юноши и девушки освоили новые направления медиапространства.

Открытие «Медиашколы» состоялось в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина». Более 60 студентов из девяти колледжей Подольска стали участниками проекта.

Дверь в профессиональное сообщество открыл для себя студент колледжа «Парус» Александр Трухачев. Он занимается продвижением медиа-ресурса в соцсетях — пишет посты, делает баннеры. Александр поделился, что испытал множество позитивных эмоций во время обучения.