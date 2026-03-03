Более 60 студентов стали участниками проекта «Медиашкола» в Подольске

Фото: 360.ru

Образовательная программа проходила в городском округе впервые. За два дня юноши и девушки освоили новые направления медиапространства.

Открытие «Медиашколы» состоялось в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина». Более 60 студентов из девяти колледжей Подольска стали участниками проекта.

Дверь в профессиональное сообщество открыл для себя студент колледжа «Парус» Александр Трухачев. Он занимается продвижением медиа-ресурса в соцсетях — пишет посты, делает баннеры. Александр поделился, что испытал множество позитивных эмоций во время обучения.

Благодаря опытным наставникам  студенты не только освоили  теорию, но и закрепили знания, попробовав свои силы на практике.

Руководитель проекта «Медиашкола» Василиса Власова рассказала, что он реализуется комитетом по делам молодежи администрации Подольска при поддержке местного отделения организации «Российский союз молодежи»

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте