Более 60 студентов стали участниками проекта «Медиашкола» в Подольске
Образовательная программа проходила в городском округе впервые. За два дня юноши и девушки освоили новые направления медиапространства.
Открытие «Медиашколы» состоялось в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина». Более 60 студентов из девяти колледжей Подольска стали участниками проекта.
Дверь в профессиональное сообщество открыл для себя студент колледжа «Парус» Александр Трухачев. Он занимается продвижением медиа-ресурса в соцсетях — пишет посты, делает баннеры. Александр поделился, что испытал множество позитивных эмоций во время обучения.
Благодаря опытным наставникам студенты не только освоили теорию, но и закрепили знания, попробовав свои силы на практике.
Руководитель проекта «Медиашкола» Василиса Власова рассказала, что он реализуется комитетом по делам молодежи администрации Подольска при поддержке местного отделения организации «Российский союз молодежи»