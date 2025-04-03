Более 60 спортсменов приняли участие в турнире по боксу в Воскресенске

Первенство по боксу на призы белоозерского физкультурно-спортивного центра «Спарта» прошло в Воскресенске. Турнир объединил 66 спортсменов из Белоозерского, Воскресенска, Зарайска, Егорьевска и Бронниц.
В первенстве участвовали не только юноши, но и девушки, показавшие красивый бокс. Юные спортсменки уверены, что это увлечение изменило их жизнь в лучшую сторону.
Атмосфера здорового соперничества и спортивного азарта, оставили яркие впечатления как у участников, так и у зрителей соревнований. Каждый поединок был наполнен напряжением и стремлением к победе, демонстрируя высокий уровень подготовки боксеров.
«Это первые соревнования в обновленном здании агитцентра, как его называют сами спортсмены. Здесь в прошлом году в рамках инициативного бюджетирования был произведен косметический ремонт. Много что обновили, купили новый ринг. Соответственно создали условия для развития этого вида спорта», — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска Михаил Бахтов.
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