Более 60 спецмашин вывели на уборку снега в Раменском округе

Раменский округ, как и все Подмосковье, сполна ощутил капризы погоды в конце января: снегопады не прекращаются, и осадков выпадает в разы больше нормы. Коммунальные службы муниципалитета перед трудностями не отступают.

Работа ведется в усиленном режиме 24 часа в сутки. Например, ночная бригада «Раменского ДРСУ» отправилась наводить порядок на одной из центральных дорожных артерий города. Расчищают участок от Броннинской улицы до пересечения Гурьева с Михалевича. Специалисты вышли на уборку с 21:00 и планируют работать до 4:00.

«Зима показывает свой характер. Но мы думаем ее переубедить. Все равно мы все очистим. Приведем город в порядок, и все люди будут радоваться и ходить по чистым пешеходным дорожкам», — сказала начальник участка МБУ «Содержание и благоустройство» Валентина Карпова.