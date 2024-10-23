Более 60 школьников Ленинского округа стали участниками «Движения Первых»

На церемонии посвящения активисты пообещали стать примером лучших качеств, связанных с ценностями движения.

«На этом мероприятии собрались те ребята, которые уже проявили себя в „Движении Первых“ как лучшие из лучших. Мы надеемся, что наши активисты станут достойным примером для всей молодежи нашего округа», — сказал председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова.

Памятные значки школьникам торжественно вручили депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша и председатель Совета местного отделения Движения Первых Ксения Жукова. Отметим, что посвящение учащихся в организацию проводят в Ленинском городском округе с 2023 года.

Как сказал депутат Владислав Рымша, школьники муниципалитета с энтузиазмом откликнулись на призыв движения вступить в его ряды. Для подростков это возможность познакомиться с новыми друзьями, а также как можно больше узнать о своей родине, ее истории и культуре.

«Участие в таких инициативах помогает молодежи формировать активную гражданскую позицию, развивать навыки командной работы и учиться принимать ответственные решения», — добавил он.

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