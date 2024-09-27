Более 60 семей из аварийного жилья переедут в новый дом в Можайске

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома для переселения из аварийного жилья в Можайске на улице Полосухина. Ключи от новых квартир получит 61 семья — почти 150 человек. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Жители переедут из аварийных домов в деревнях Шохово и Настасьино, а также из Можайска, поселков Колычево, Медико-инструментального завода и Уваровки. Отмечается, что общая площадь аварийного жилья составляет почти 2,7 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в Подмосковье. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.

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