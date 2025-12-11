Более 60 подтоплений в подвалах устранили в Истре в 2025 году

Две управляющие компании округа на регулярной основе следят за порядком в подвалах многоквартирных домов, поэтому все неисправности и подтопления устраняются в кратчайшие сроки. Кроме того, в ходе обследований специалисты контролируют температурно-влажностный режим, проверяют состояние помещений, входов и приямков, а также устраняют условия, способствующие подтоплениям, захламлению и загрязнению.

За 2025 год сотрудники коммунальных служб проверили около 500 подвалов в населенных пунктах округа, включая Истру, Дедовск, Новопетровское, Рождествено, Павловскую Слободу, микрорайон Истра-1, а также поселки и деревни Курсаково, Кострово, Онуфриево, Бужарово, Снегири, Первомайский, Давыдовское, Пречистое и Румянцево.

Кроме устранений подтоплений, специалисты также ремонтировали и красили входные двери и стены в подвалах, обновляли навесы, ступени, восстанавливали кирпичную кладку и меняли замки на входных дверях.

Обе организации уделили особое внимание исправности запорных устройств и общей безопасности подвальных помещений, что соответствует требованиям эксплуатации и профилактики чрезвычайных ситуаций.