Более 60 подмосковных врачей получили земельные участки с начала года

По сообщению Министерства имущественных отношений Московской области, с начала 2026 года уже 67 медицинских работников получили земельные участки в рамках программы «Земля врачам». Из них девять участков были переданы медикам с начала июня.

Всего с момента запуска программы количество врачей, получивших землю, превысило 2600 человек.

Тройку лидеров среди округов возглавил Пушкинский, где 12 медицинских специалистов получили участки. На втором месте — Чехов с восемью участками, на третьем — Богородский с семью участками. Отличные результаты также показали Сергиево-Посадский, Раменский и Дмитровский округа, где врачам передали пять, четыре и четыре участка соответственно.

Программа «Земля врачам» предоставляет земельные участки врачам 39 специальностей в 32 городских округах для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Участки оформляются в собственность после строительства дома.

Для участия в программе необходимо, чтобы специальность медика была признана дефицитной для региональных больниц, а стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области составлял не менее трех лет. Заявку на участие можно подать через местную администрацию. Программа действует до конца 2026 года.