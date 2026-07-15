Более 60 подъездов отремонтируют в Наро-Фоминске в 2026 году

Масштабная работа по обновлению подъездов продолжается в Наро-Фоминском округе. В утвержденный адресный перечень на текущий год включены 62 объекта.

Специалисты приводят в порядок тамбурные двери и входную группу, красят стены, потолки, электрические щитки и двери лифтов, меняют почтовые ящики и устанавливают информационные щиты. Особое внимание уделяют качеству материалов и аккуратности исполнения — чтобы результат радовал жителей как можно дольше.

Работы идут по графику: на сегодняшний день уже отремонтированы 18 подъездов. До конца июля планируют привести в порядок еще семь объектов. Полностью завершить ремонт подрядчик обещает до конца октября.

Такая масштабная программа позволяет заметно улучшить жилищные условия горожан