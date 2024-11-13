Более 60 подъездов отремонтировали в Раменском округе с начала года

Сотрудники подрядных организаций в Раменском округе завершают работы по ремонту подъездов в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в многоквартирных домах. В этом году запланировано обновить 93 подъезда на условиях софинансирования за счет средств управляющих компаний и областного бюджета.

На 12 ноября ремонт завершен в 60 подъездах, из которых 45 уже сданы в Управление технического надзора капитального ремонта Московской области. Еще 15 подъездов планируют сдать к 18 ноября. Работы завершены в доме № 6 в селе Ульянино, доме № 9 на Коммунистической улице и доме № 8 на улице Карла Маркса в городе Раменское.

В процессе ремонта обновляются входные группы, полы, стены, потолки, заменяются почтовые ящики, осветительные приборы и оконные блоки; убираются провода в короба и ремонтируется мусоропровод. Сейчас в работе остаются 33 подъезда, завершение ремонта которых запланировано на 28 ноября.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил многоквартирные дома на улице Гурьева, где пообщался с жильцами. Он отметил высокое качество выполненного ремонта, что положительно отразилось на оценках жителей.

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