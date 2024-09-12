Более 60 подъездов отремонтировали в Ленинском округе в 2024 году

В Ленинском округе привели в порядок более 60 подъездов в этом году. Работы также начались в многоквартирном доме в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева .

В губернаторскую программу «Мой подъезд» попал четырехподъездный дом № 37 на Ленинском проспекте в Видном. Подрядчик планирует справиться до конца октября.

«В подъездах, которые участвуют в областной программе, меняют входные группы, окна, напольное покрытие, радиаторы отопления, лестничные перила, почтовые ящики и информационные стенды, приводят в порядок стены, потолки, ковши мусоропроводов. При текущем ремонте подъездов полный перечень работ определяется индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из состояния объекта и объема финансирования», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Все отделочные работы проводят под контролем жителей.

Отметим, в доме № 37 на Ленинском проспекте поменяли газопровод, утеплили фасад, отремонтировали мусороприемники и оборудовали видеокамерами системы «Безопасный регион» за счет средств Фонда капитального ремонта в 2021 году.

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