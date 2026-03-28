Более 60 пешеходных дорожек обустроят в Химках в 2026 году

В этом году планируют благоустроить на 39 объектов больше, чем в прошлом. Специалисты также проведут замену изношенной плитки на асфальтовое покрытие по 34 адресам.

Работы планируют начать после установления устойчивой теплой погоды. Их проведут на самых востребованных маршрутах, которыми жители пользуются ежедневно. Адресный перечень сформировали с учетом предложений жителей. В приоритете — маршруты рядом со школами, больницами и остановками общественного транспорта.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил, что благоустраивают именно те «народные тропы», которые люди проложили сами, потому что так удобнее и быстрее. Теперь задача — обеспечить строгий контроль качества, чтобы новые дорожки служили долго.

Обустройство пешеходных зон — важная часть народной программы партии «Единая Россия». Основная задача — создать безопасные условия для передвижения и сделать привычные маршруты удобнее.