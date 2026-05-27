Более 60 пешеходных дорожек и 10 дворов отремонтируют в Балашихе этим летом

Десять дворовых территорий благоустроят в Балашихе этим летом, а также заасфальтируют 62 пешеходные дорожки. Работы проводят в рамках реализации народной программы «Единой России».

На улице Рождественской в микрорайоне Железнодорожный уже завершили демонтаж старой плитки. Покрытие заменят на асфальт, ремонтопригодный и более удобный в содержании.

«Двор молодой, очень много детей, очень много пожилых людей: коляски, самокаты. У нас тут все в ямах было, очень много обращались и вот, наконец-то, нам подарят детскую площадку, будет благоустройство сделано этого дома и соседнего — мы очень ждем», — поделилась местная жительница Екатерина Волгина.

«Основные виды работ — это все проезды, очень большое количество пешеходных связей, модернизация детских площадок, и в принципе мы получим полностью благоустроенный двор. Освещения здесь хватает — его много дополнительно не требуется. Дополнительно еще установим камеры безопасного региона — жители попросили для безопасности», — добавил заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин.

Помимо благоустройства дворов в округе продолжается ремонт дорог и пешеходных коммуникаций. Одно из направления — асфальтирование так называемых народных троп. Планы на этот сезон — сразу 62 объекта в разных микрорайонах округа.

«Эта программа родилась именно в рамках сбора наказов. Жители часто к нам обращались, что помимо благоустройства больших парков, скверов, территорий наших бульваров, необходимо уделить внимание вот небольшим таким участкам, где люди привыкли ходить. Эти участки не попадали в программы ни ремонта дорог, ни ремонта дворов, но они были очень востребованы жителями», — рассказал глава Балашихи Сергей Юров.

Общая стоимость работ составляет более 50 миллионов рублей. Закончить обустройство всех объектов планируют до конца лета. «Единая Россия» в свою очередь уже начала сбор наказов, которые войдут в основу народной программы на следующую пятилетку.