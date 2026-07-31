Более 60 объектов теплоснабжения отремонтируют в Чехове

В Чехове продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Подготовка к предстоящему отопительному сезону стала одной из тем совещания, которое губернатор Андрей Воробьев провел с областным правительством и главами округов.

Главная задача — до 15 сентября полностью завершить все запланированные мероприятия и провести пробные топки. Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области в Чехове проходит масштабная программа капитального ремонта объектов теплоснабжения. Она продлится до 2030 года. В прошлом году завершился первый этап, в ходе которого обновили три котельные, шесть участков тепловых сетей и начали реконструкцию еще 12 котельных.

Сейчас работы идут на 47 объектах округа — котельных, центральных тепловых пунктах и теплосетях. Обновляют котельные в населенных пунктах Крюково, Талалихино, Новый Быт, Мещерское, Дубна и 11 центральных тепловых пунктов. Специалисты проложили 12 метров труб, дополнительно без сварки уложили 24 метра труб в четырехтрубном исполнении. Полностью подготовили более 50 километров теплотрасс отопления и около 42 километров сетей горячего водоснабжения.

На 17 площадках строительная готовность составляет более 50%, еще на 12 объектах — свыше 90%. Параллельно идут планово-предупредительные работы: на 13 котельных работы завершили, еще семь остановлены на профилактику.