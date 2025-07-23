Более 60 нестационарный торговых объектов демонтировали в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается активная работа по сносу незаконно установленных нестационарных торговых точек в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева. Так, 23 июля, был демонтирован продуктовый павильон в поселке Володарского на улице Центральной, у дома 26.

Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев сообщил, что размещение торгового объекта в этом месте недопустимо, так как он находится рядом с проезжей частью и пешеходной зоной, а также не был согласован с уполномоченными органами.

Все нестационарные торговые объекты на территории округа должны иметь колористический паспорт, соответствовать общему архитектурному стилю, иметь утвержденное место и договор на размещение. В данном случае эти требования не были выполнены.

Павильон был установлен владельцами самовольно на муниципальной земле. Несмотря на неоднократные предписания, собственник не предпринял мер по его демонтажу.

«На данный момент в Ленинском городском округе демонтированы уже 64 незаконных торговых объекта, и этот — 65-й. До конца этого года в плане 112 объектов. Полагаю, что мы этот план перевыполним», — добавил Андрей Асеев.

Реализация программы по устранению всех незаконных торговых объектов в Ленинском городском округе должна завершиться до конца 2025 года согласно распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.