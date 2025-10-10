Более 60 нестационарных объектов торговли снесли в Богородском округе

На территории Богородского округа активно ведется работа по улучшению городской среды через снос неправомерно установленных торговых объектов. Это инициатива направлена на соблюдение законодательства и повышение удобства для жителей.

С начала реализации программы было демонтировано 62 объекта, не отвечающих установленным требованиям. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области утвердило планы по сносу еще 81 нестационарного торгового объекта до 2025 года. Процедуры по выявлению нарушений и сносу проводятся регулярно, и в случае отказа владельцев добровольно убрать свои конструкции, администрация прибегает к судебным мерам.

Недавно, 7 сентября, снесли объект, осуществлявший продажу плодоовощной продукции в Электроуглях, рядом с железнодорожной станцией Купавна. А 9 октября был демонтирован торговый объект, который реализовывал тротуарную плитку в деревне Большое Буньково, на улице Ленинской. Такие меры способствуют улучшению благоустройства и созданию комфортной городской инфраструктуры.