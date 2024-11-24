Более 60 мероприятий провели в комплексе «Артишок» Химках с начала осени

С начала осени выставочный комплекс «Артишок» в Химках стал центром культурной жизни округа. За это время здесь прошло около 40 мастер-классов и более 10 экскурсий.

Посетители смогли насладиться 13 выставками, созданными художниками, фотографами и другими творческими деятелями. Для детей организовали множество увлекательных и развивающих мероприятий.

В рамках крупных осенних праздников, таких как День города и День народного единства, в «Артишоке» провели серию значимых событий. Гостей ждали тематические выставки, творческие мастер-классы, а также акции «Ночь в музее», музыкальные концерты и другие мероприятия. В День народного единства особым событием стала выставка «Химки: прошлое, настоящее, будущее». Кроме того, в рамках ежегодной акции «Ночь в музее» посетители участвовали в квест-экскурсии в полной темноте с фонариками, разгадывали загадки и ребусы на тему праздника.

Особенным моментом октября стал необычный концерт классической музыки при свечах. Вместо привычного освещения зал наполнил мягкий свет свечей, создавая уникальную атмосферу. На сцене прозвучали произведения великих композиторов, таких как Вивальди, Шопен и Чайковский, в исполнении рояля, ансамбля скрипок и электроаккордеона.

Кроме того, «Артишок» активно участвует в городской патриотической программе «Химки. Успех в единстве поколений». Почти каждую неделю здесь проходят лекции, конкурсы, литературные вечера и театральные постановки, направленные на популяризацию истории и культуры России.

Сейчас в комплексе идет подготовка к финалу масштабного проекта «Я говорю». Жители округа прислали сотни литературных произведений, из которых эксперты выбрали 25 лучших. Эти авторы выступят на поэтическом концерте в атмосфере свечей перед жюри и зрителями округа.

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