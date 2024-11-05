Более 60 машин вывели на уборку снега в Дмитрове

Первый снегопад прошел в ночь на 4 ноября в Дмитровском округе. На ликвидацию его последствий вышли свыше 60 снегоуборочных машин и 130 человек.

В городе выпало около шести миллиметров осадков. Заместитель руководителя муниципалитета Михаил Жуков рассказал, что коммунальные службы в первую очередь расчищают подъезды к социальным объектам, остановки общественного транспорта, пешеходные дорожки и тротуары, железнодорожные платформы, детские площадки.

В городском округе находится более 400 дворов и общественных территорий, 869 километров дорог и 392 детские площадки. Во время сильных снегопадов их будут чистить около 100 единиц спецтехники и 300 человек.

Дмитров в 2024 году ожидают поставки новой коммунальной техники, приобретенной с помощью правительства Московской области. Планируется, что городской округ получит два экскаватора-погрузчика, самосвалы и два автомобиля «Газель», ломовоз и 48 ручных роторов.

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