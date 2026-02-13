Более 60 лыжников вышли на старт в честь святого Николая Японского в Дмитрове

В поселке Новосиньково прошел традиционный лыжный переход «От Храма к Храму, от Спорта к Вере». Его посвятили 190-летию со дня рождения Святого Николая Японского (Касаткина).

Участниками забега стали более 60 школьников, студентов, представителей духовенства и команд воскресных школ. К ним присоединились все желающие провести день на свежем воздухе. Лыжники стартовали и финишировали рядом с Владимирским храмом, а перед началом соревнований для них отслужили молебен.

Дистанцию выбирали в зависимости от возраста. Самые юные лыжники преодолели 600 метров. Взрослые участники бежали 2,5 километра.

«Традиционный лыжный переход — уникальный пример гармоничного сочетания физического развития и духовных ценностей. Мы отдаем дань уважения истории и показываем молодежи, что вера и спорт воспитывают силу духа и волю к победе. Отрадно, что с каждым годом к нам присоединяется больше участников — от малышей до взрослых спортсменов», — сказал глава округа Михаил Шувалов.

После финиша гостей праздника угощали горячим чаем с пирогами.