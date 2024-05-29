Более 60 котельных отремонтируют в Истре летом

Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Истре. К началу осени компания «Истринская Теплосеть» приведет в порядок 63 котельные и остальную инфраструктуру.

В этом году отопительный сезон в городском округе Истра подходил к концу дважды из-за повторного похолодания. Отключения горячего водоснабжения начнутся с 1 июня, и у коммунальных служб будет три месяца на подготовку к зиме.

Рабочие в Истре уже приступили к замене трех километров труб теплоснабжения на отрезке от котельной № 4 до центрального парка и драмтеатра. В рамках госпрограммы также проведут обследование и планово-ремонтные работы в 63 котельных и на 17 центральных тепловых путях.