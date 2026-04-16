Более 60 контейнерных площадок промыли в Истре за выходные

В округе стартовал сезон уборки территорий после зимы. Всего на балансе службы муниципального бюджетного учреждения «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства» находится более 260 контейнерных площадок.

Очистка мест накопления твердых коммунальных отходов, включая их профессиональную мойку, является обязательной составляющей комплекса работ по содержанию инфраструктуры обращения с отходами. Поэтому за порядком следят на регулярной основе.

Благоприятные погодные условия позволили своевременно начать работы. За прошедшие выходные промыли контейнерные площадки в следующих населенных пунктах: Истра, Дедовск, Северный, Гидроузла имени Куйбышева, Зенькино, Кучи, Шебаново, Холщевики и других.

На этих адресах с применением моющих средств и оборудования высокого давления отмыли ограждения, а также основания площадок от загрязнений, накопившихся за зиму.