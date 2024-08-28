Более 60 коллективов выступили на фестивале «Славянское подворье» в Подольске

Юбилейный фестиваль «Славянское подворье» собрал рекордное количество участников — более 85 тысяч человек. Для гостей выступили свыше 60 творческих коллективов.

«Институт животноводства нам любезно предоставил новое поле. Площадка больше, комфортнее, получилось придумать больше локаций для жителей и гостей нашего городского округа», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

В этом году организаторы подготовили действительно масштабную программу — выступление более 60 творческих коллективов, ярмарки и выставки фермерских хозяйств. Обустроили игровые локации, пригласили звезд российской эстрады — на сцене выступили Московский казачий хор, Надежда Бабкина и Миа Бойка.

На фестивале все было пропитано историческими образами. Провели даже кулачные бои — все по старым русским традициям. Те, кто устал, могли подремать в стоге сена. Работал и парк аттракционов, но не простой, а как в старину — деревянная лодка-качели и карусели.

Показать свою продукцию приехали мастера из Подмосковья и других регионов. Гостей угощали настоящим русским чаем. Столы ломились от угощений, многое было сделано своими руками — с любовью и заботой. Фестиваль получился не просто творческим, а мультикультурным.

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