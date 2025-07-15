Более 60 километров региональных дорог отремонтируют в Коломне в 2025 году

Рекордное по Подмосковью обновление дорог проведут в этом году в Коломне. Вопрос обсудили на совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Площадь ремонта в Коломне составит свыше 10% от всей сети региональных дорог в муниципалитете. Работы уже завершили на улице 3-го Интернационала, участках дорог «Пески — Елино — Цемгигант» и «Черкизово — Пески — Рождественка».

Кроме того, специалисты провели ремонт более 6,5 тысячи метров трассы Егорьевск — М-5 «Урал» и километровый участок от остановки «Щурово» в сторону Луховиц на трассе М-5 «Урал». На финише обновления на двух участках трассы «Коломна — Озеры» и на участке в микрорайоне Щурово.

Еще около 30 километров дорог муниципальной сети и два мостовых сооружения федеральной принадлежности отремонтируют в самой Коломне в этом году. Аналогичные работы уже провели на 34 муниципальных автодорогах.

Также в рамках подготовки к 100-летию Озер дополнительно привели в порядок улицы Воровского, Круговую, Школьную и 3-й Луговой переулок. В процессе работы на Луговой и Комсомольской улицах.

«Особое внимание — ремонту по обращениям жителей: по улице Малышева получали много вопросов, сейчас там работы завершены. Обновили дорогу по Большой Запрудной улице. По поручению губернатора приведем в порядок дорогу в селе Воловичи. Всего в округе в этом году запланировано отремонтировать 90 километров дорог, среди которых 60 километров — региональные и почти 30 километров — муниципальные», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.