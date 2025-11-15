Более 60 километров нового освещения появится в Подмосковье до конца года

В Подмосковье продолжается строительство новых линий уличного освещения по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе региона. До конца года в Московской области появится более 60 километров современных световых линий.

«Сейчас продолжается строительство 45 километров линий освещения в Серпухове — в этом округе выполнят наибольший объем работ и построят линии на 36 участках. Здесь уже завершили установку опор и закладных деталей и продолжают монтаж светильников и кронштейнов, включить освещение планируется до конца 2025 года», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ближайшее время освещение заработает на нескольких важных участках: на Бутурлинском шоссе от поселка Пограничный до деревни Бутурлино, на Оболенском шоссе в кварталах А и Б поселка Оболенск, на подъезде к Подмоклово, на Теннистой улице в деревне Щеболово, а также около деревни Свиненки. В Пущине новые фонари установят на проспекте Науки, а также Институтской и Грузовой улицах.

Кроме того, в конце ноября дорожники начнут строить еще более 14 километров освещения в шести округах — Дмитрове, Подольске, Сергиево, Чехове, Щелкове и Лыткарине. Подключить эти линии планируют до февраля 2026 года.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Подмосковье уже построили 35 километров уличного освещения на вылетных магистралях.