Более 60 километров дорожного полотна отремонтируют в Истре в 2025 году

К ремонтным работам на дорогах муниципального округа Истра приступят на следующей неделе. Всего отремонтируют более 60 километров дорожного полотна.

Когда составляли план ремонта на этот год читывали не только данные с мониторингов, но и обращения от жителей. Так, по региональной дорожной сети запланирован работы на 16 участках, а это более 37 километров. По муниципальной — 50 участков, это 23 километра.

К примеру, только в городе Истра отремонтируют участки дорог на улицах: Центральная — Шоссейная, 2-я Первомайская, Ленина, Щеголева, Рабочая, Безымянный проезд.

В Дедовске обновят участки дорог на улицах: Волоколамская, Парковая, Заводская, проезды на Пионерской — Ленинградской и Окружной, а также Стахановская и Чайковского. Еще отремонтируют дорожное покрытие в Снегирях, Ивановском, Петровском, Павловском, Красновидово, Хмолино, Брыково и Юрьево.

Отметим, что округ четвертый год подряд входит в ТОП-5 муниципалитетов Московской области по объемам ремонта дорог: с 2020 года приведено в порядок 215 участков, общей протяженностью почти 136 км.