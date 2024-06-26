Более 60 килограммов вторсырья собрали на акции «Экодвор» в Солнечногорске

Экологическая акция «Экодвор» прошла в поселке Поварово под Солнечногорском. В мероприятии приняли участие около 70 жителей округа. Они сдали для переработки свыше 60 килограммов вторсырья.

Для жителей поселка подготовили разные активности: экологические викторины, выставку вещей из вторсырья «Экобыт», обмен вещами и книгами на дармарке, игру «Экокорнхол» и многое другое. Чаще всего для переработки гости мероприятия приносили макулатуру, батарейки и пластик.

«В городском округе экологическая акция „Экодвор“ впервые прошла весной 2019 года. Основная цель данной акции -не только собрать вторсырье, но и объяснить людям, как вести экологичный образ жизни», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Организаторы мероприятия — Молодежный парламент Солнечногорска, "Движение Первых" и Молодежный центр «Подсолнух». Партнеры экологической акции — благотворительный проект «Соседи снизу» и региональный оператор «Экопромсервис».

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