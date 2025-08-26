Более 60 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
С 18 по 22 августа в Подмосковье провели 62 земельно-имущественных аукциона. В мероприятиях приняли участие 139 кандидатов.
Средний показатель количества участников на торгах составил около четырех человек за лот.
Некоторые объекты вызвали особый интерес. Так, за участок под индивидуальное жилищное строительство в Мытищах боролись сразу восемь претендентов.
Найти оптимальную территорию для загородного проживания или строительства коммерческого помещения можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ.
Кроме того, в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуют актуальные подборки лотов, сведения о торгах и полезные советы.