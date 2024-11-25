Более 60 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 18 по 22 ноября Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 61 госзакупку. Информацию о новых тендерах можно найти в Единой информационной системе и на Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Несколько тендеров опубликовали на строительство новых котельных. Их планируется возвести в Долгопрудном, Коломне, Люберцах, Электростали и Богородском округе.

В Королеве требуется завершить работы по строительству и закупке мебели в новую пристройку на 400 мест к СОШ № 1.

В городских округах Серпухов, Луховицы, Волоколамский и Кашира нужен ремонт плотин, а в городском округе Пушкинский планируется расчистить реку Уча.